Мир 24 апреля 2023, 11:15 Посольство КНР удалило интервью посла о бывших республиках СССР Bloomberg: посольство КНР удалило интервью посла о статусе бывших республик СССР РИА «Новости»

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Посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью посла Лю Шая. В этой беседе дипломат поставил под сомнение независимость республик бывшего СССР, сообщило агентство Bloomberg.

Дипмиссия, отметили в материале, опубликовала интервью Лю Шая на китайском и французском языках в аккаунте посольства в WeChat 24 апреля. Но вскоре стенограмма исчезла. В посте появилась пометка, что контент «удалил автор».

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Вопрос о республиках, входивших в СССР, Лю Шай поднял во время беседы с французским телеканалом LCI. Посол, в частности, указал, что некоторые из них «не имеют действующего статуса в соответствии с международным правом».

Также Лю Шай отметил, что Крым исторически был частью России, пока советский лидер Никита Хрущев не передал полуостров Украине.

Позже в МИД Китая заявили, что официальная позиция властей КНР по статусу Крыма не изменялась.