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Посольство Китая призвало США остановить продажу оружия Тайваню

Посольство Китая призвало США остановить продажу оружия Тайваню

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Власти США планируют продать Тайваню оружие стоимостью почти 1,1 миллиарда долларов. Китай призвал остановить сделку, заявил официальный представитель посольства страны в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай настоятельно призывает американскую сторону выполнить свои обязательства, строго соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с ним», — сказал Пэнъюй в разговоре с РИА «Новости».

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По его словам, действия США могут нанести еще больший ущерб отношению двух стран. Также следка угрожает миру и стабильности в Тайваньском проливе.

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«Китай намерен решительно принять законные и необходимые ответные меры в свете последнего развития ситуации», — предупредил представитель посольства.

Он напомнил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а продажа оружия нарушает нормы международного права.

США

Китай

Тайвань

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