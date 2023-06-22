Мир 22 июня 2023, 19:33 Посольство Китая пригрозило ответом после слов Байдена о Си Цзиньпине Посол Китая в США Фэн пообещал жесткие меры в ответ на слова о диктаторстве Си Цзиньпина РИА «Новости»

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Решительный протест Белому дому заявил посол Китая в Вашингтоне Се Фэн после комментария президента США Джо Байдена, в котором он назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом со ссылкой на пресс-службу дипмиссии сообщил телеканал CNN.

В официальном заявлении посольства говорится, что правительство США должно принять серьезные меры или готовиться к серьезным последствиям такого поведения.

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Слова президента Байдена посол назвал клеветой, которая противоречит реальным фактам, нарушает дипломатический этикет, ущемляет политическое достоинство Китая и ведет к подрыву взаимного доверия между странами.

Вызвавшую скандал фразу Байден произнес в ходе мероприятия по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии, вспомнив историю с китайским аэростатом. По его словам, Си Цзиньпин расстроился, когда узнал, что аэростат подбили американские военные. Байден подчеркнул, что китайский лидер, как и все диктаторы, не знал, что летательный аппарат нес шпионскую аппаратуру.

Слова Байдена прозвучали через несколько дней после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, который заявил о прогрессе стабилизации отношений с Китаем.