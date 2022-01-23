Посольство Китая назвало провокацией сообщение о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину

Сообщение американской прессы о «просьбе» председателя КНР Си Цзиньпина к президенту России Владимиру Путину не нападать на Украину является провокацией. Об этом заявило посольство Китая в Москве.

«Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией», — написала пресс-служба посольства в Twitter.

В своем заявлении дипмиссия отметила, что позиция Китая по ситуации на Украине последовательна и ясна. Власти страны выступают за урегулирование разногласий с помощью диалога и консультаций в рамках Минских соглашений.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в китайском посольстве сообщило, что Лидер Китая попросил российского коллегу не вторгаться на Украину во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Свою просьбу Си Цзиньпин озвучил во время телефонного разговора с Путиным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что США и Украина могут готовить провокации как информационные, так и военного характера.