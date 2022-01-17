Посольство Казахстана в ОАЭ не подтвердило прибытие Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявили в Генеральном консульстве республики в Дубае.

Дипломаты напомнили, что пресс-служба Назарбаева ранее сообщила, что бывший президент находится в Казахстане.

«Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», — заявил представитель посольства.

Ранее несколько СМИ сообщили, что международный аэропорт Манас в Киргизии принял два частных самолета, которые якобы принадлежат семье Назарбаева. Первый борт прибыл из Македонии, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов. Через некоторое время оба самолета вылетели из аэропорта Киргизии.

На минувшей неделе младшая дочь Назарбаева Алия на своих страницах в Facebook и Instagram опубликовала сообщение с благодарностью к жителям республики за поддержку ее отца. Она отметила, что Нурсултан Назарбаев внимательно следит за происходящими в республике событиями.

Пользователи обратили внимание, что Instagram владельца страницы Алии Назарбаевой указал в качестве геолокации Объединенные Арабские Эмираты. Спустя некоторое время все аккаунты младшей дочери бывшего президента Казахстана удалили.

Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике с конца декабря прошлого года. Сам он никак официально не комментировал беспорядки, которые охватили Казахстан в начале января. Пресс-секретарь бывшего президента республики Айдос Укибай заявил, что Назарбаев остается в Казахстане. Косвенно эту информацию подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что общался с Назарбаевым по телефону.