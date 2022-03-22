Посольство Японии в России назвало неприемлемым отказ РФ от обсуждения мира

Посольство Японии в России назвало «неприемлемым» и «крайне прискорбным» решение РФ прекратить обсуждение мирного договора с Японией. Об этом сообщило News.ru.

«Переговоры о заключении мирного договора являются договоренностью о продолжении взаимодействия в рамках принятой Совместной декларации Японии и СССР. Она является международным обязательством, подписанным двумя странами <…> на основе достигнутых договоренностей между их лидерами. Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым», — отметили в посольстве.

Об отказе России обсуждать мир с Японией объявил МИД РФ 21 марта. Такая мера была принята в ответ на антироссийские санкции, которые ввела Япония. В МИД подчеркнули, что «не представляется возможным» подписывать документ с недружественным государством, стремящимся нанести ущерб российским интересам. В ведомстве заметили, что Япония предпочла антироссийский курс сотрудничеству и добрососедству, поэтому ответственность за ущерб двусторонним отношениям лежит именно на ее руководстве.

Россия выходит из диалога с Японией о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, прекращает безвизовые поездки японцев на Курилы и блокирует продление статуса Японии как партнера по секторальному диалогу в рамках Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).