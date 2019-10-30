Посольство Израиля в России прекратило работу

«Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт. Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль», — говорится в сообщении.

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Сотрудники посольства связали прекращение своей работы с решением Министерства финансов Израиля сократить расходы на содержание дипломатов.

Бастовать начали сотрудники посольств Израиля и в других государствах. Так, например, закрылось посольство в Киеве — на странице ведомства в Facebook разместили сообщение с подобной информацией. Аналогичная ситуация сложилась и в канадском Торонто.

Как сообщил 9 канал, массовые забастовки стали единственно возможным шагом протеста против решения Минфина сократить расходы на дипломатов и представителей по всему миру и применить новые правила отчетности задним числом. На данный момент неизвестно, когда протест прекратится и диппредставительства возобновят свою работу.