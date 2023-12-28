28 декабря 2023, 16:57
Посольство Израиля в РФ поблагодарило уходящего на пенсию Бен Цви за проделанную работу
Израильское посольство в РФ сообщило о завершении миссии Бен Цви
Посол Израиля в России Александр Бен Цви завершает свою миссию. Его преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщило диппредставительство в Telegram-канале.
Там уточнили, что Бен Цви и его супруга Эдна завершают карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД. Посол отметил, что российско-израильские отношения развиваются в нормальном ключе, а все разногласия стороны решают дипломатическим путем.
Реклама
Бен Цви выразил надежду на продолжение укрепления сотрудничества между государствами и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин.
«От имени всей команды посольства Израиля в России мы искренне благодарим Александра и Эдну Бен Цви за три года их важной и ценной работы!» — заявили в посольстве.
О завершении карьеры посла Израиля в России стало известно в начале декабря. По словам Бен Цви, его преемница Гальперин занимала пост посла в Сингапуре и Восточном Тиморе. Он также сообщал, что дипломат приедет в Москву на следующий день после завершения его миссии.
Израиль
Россия
Работа
МИД РФ
Реклама
Реклама