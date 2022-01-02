Посольство Израиля осудило факельное шествие националистов в Киеве

Посольство Израиля на Украине осудило марш националистов в честь Степана Бандеры, который прошел первого января в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении, выпущенном диппредставительством на странице в социальной сети Facebook.

«Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине», — подчеркнули дипломаты.

В посольстве потребовали от украинских властей тщательно расследовать имевшие место в ходе шествия проявления антисемитизма.

Первого января на центральных улицах Киева прошло факельное шествие националистических организаций, посвященное дню рождения Степана Бандеры. Оно завершилось недалеко от офиса президента Украины Владимира Зеленского. В акции приняли участие около 1 тысячи человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя произошедшее, заявил, что на Украине существует нацизм и факельное шествие в честь пособника фашистов Степана Бандеры этот факт продемонстрировало всему миру. По его мнению, цивилизованное развитие государства невозможно без денацификации.