Посольство Италии в России запустит сбор средств на помощь Венеции

Посольство Италии в России откроет сбор средств для помощи Венеции для всех желающих. Пока что деньги перечисляли бизнесмены и компании. Таким образом удалось собрать один миллион евро.

Мэр Венеции обратился к миру с просьбой о помощи городу Подробнее

Представитель посольства в интервью «Российской газете» выразил особую благодарность дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву. По его словам, он оказал большую помощь в сборе средств и привлечении внимания, и в результате при помощи топ-менеджеров ряда компаний было собрано около миллиона евро.

Теперь, когда будет запущен сбор средств для широкой публики, Гергиев планирует привлечь внимание к проблеме, организовав концерт Мариинского театра в диппредставительстве.

Масштабное наводнение в Венеции произошло на прошлой неделе. В пиковый момент ночью во вторник вода достигла 187 сантиметров, что является рекордом за последние 50 лет и вторым результатом за всю историю наблюдений. Большая часть исторического центра была затоплена.

Глава города Луиджи Бруньяро объявил, что Венеции был нанесен ущерб в размере одного миллиарда евро. Власти начали сбор пожертвований. Театры «Ла Скала» и «Арена ди Верона» уже оказали поддержку, перечислив городу выручку от продажи билетов на свои спектакли, прошедшие в минувшие выходные.

Между тем acqua alta в городе еще продолжается. Главная площадь Венеции Сан-Марко ежедневно оказывается под водой, но затопления не распространяются на большую часть города. По прогнозам синоптиков, вода в течение недели все еще будет подниматься.