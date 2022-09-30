Посольство Италии рекомендовало своим соотечественникам покинуть Россию | 360°

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Посольство Италии рекомендовало своим соотечественникам покинуть Россию

Посольство Италии попросило соотечественников оценить необходимость пребывания в России

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Посольство Италии в России рекомендовало своим соотечественникам покинуть страну, если их пребывание не представляет крайней необходимости. Информация об этом появилась на сайте дипломатической миссии.

«Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением России с зарубежными странами, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет крайней нужды, покинуть страну», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения посольства.

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Путешествовать из России в Италию и другие страны, как указано в сообщении, становится труднее из-за роста стоимости билетов. В связи с этим приобретать билеты рекомендуется заблаговременно.

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Днем ранее, 28 сентября, посольство США обратилось к своим гражданам с заявлением о том, что им следует отказаться от поездок в Россию. Тем американцам, которые уже путешествуют или живут в стране, рекомендовали ее покинуть. Рекомендации дипведомство связало с проведением в России частичной мобилизации.

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