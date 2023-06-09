09 июня 2023, 17:07
Посольство Исландии в Москве приостановит работу с 1 августа
МИД Исландии заявил о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа
МИД Исландии приостановит работу своего представительства в Москве с 1 августа. Об этом сообщили в заявлении внешнеполитического ведомства республики, которое опубликовали на сайте правительства.
«Министр иностранных дел Исландии [Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир] приняла решение приостановить деятельность посольства в Москве с 1 августа.
Реклама
МИД Исландии вызвал посла России в этой стране Михаила Носкова, чтобы сообщить о принятом решении.
Одновременно Исландия обратилась к российской стороне с требованием сократить деятельность в Рейкьявике, понизив статус диппредставительства.
В исландском МИД отметили, что решение приостановить деятельность посольства в Москве нельзя рассматривать в качестве разрыва дипломатических отношений с Россией. Работу посольства возобновят, как только «позволят условия».
В конце апреля тало известно, что десять дипломатов Норвегии вышлют из России.
Дипломатия
Международные отношения
Европа
МИД РФ
Москва 2023
Реклама
Реклама