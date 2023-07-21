Мир 21 июля 2023, 23:34 Посольство Исландии в Москве перестанет работать с августа

Читать 360tv в

Исландия решила приостановить работу своего посольства в Москве. Страна уже уведомила МИД России о таком решении. Об этом сообщила «Москва.ру».

Свои обязанности представитель ведомства Магнус Ханессон будет исполнять из Рейкьявика. Однако подобное решение не означает полного прекращения дипломатических отношений.

Реклама

Ранее МИД России обязал британских дипломатов отчитываться о своих передвижениях по территории страны. Таким методом страна решила ответить на враждебные действия со стороны Великобритании.