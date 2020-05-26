    26 мая 2020, 13:16

    Посольство Ирана в России лишилось аккаунта в Twitter

    Ольга Ситникова

    Сотрудники социальной сети Twitter заблокировали официальный аккаунт посольства Ирана в России. Причины остаются неизвестными. Об этом сообщило IRNA со ссылкой на департамент прессы в государственном представительстве.

    По информации «Газеты.ru» иранские власти обратились к американской компании, чтобы выяснить причину блокировки. К настоящему моменту ответ не получили.

    Ранее Twitter закрыл доступ к страницам духовного лидера Ирана Али Хаменеи.