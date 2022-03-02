Представительство Индии в Киеве закрылось, его сотрудники во главе с послом переедут в западную часть Украины. Об этом сообщила телекомпания NDTV со ссылкой на источники.

По версии канала, ведомство теперь будет располагаться во Львове, дипломаты уже нашли себе новый офис. Журналисты уточнили, что другие граждане Индии также покинули украинскую столицу.

Российский президент Владимир Путин 21 февраля сообщил о признании Россией независимости ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля он заявил о начале специальной военной операции в Донбассе, главная цель — демилитаризация Украины.

В тот же день Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, все российские дипломаты уехали из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В тот же день стало известно, что все российские дипломаты покинули Киев, а также генеральные консульства в Одессе, Харькове, Львове.

Как написала газета «Известия», временного поверенного в делах Украины в России отозвали для проведения консультаций, консульские учреждения Украины на РФ продолжили работу.