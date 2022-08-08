Посольство Чехии приостановило выдачу спецвиз беженцам с Украины

Беженцев с Украины лишают возможности получить разрешение на временное проживание в Чехии. О приостановке выдачи соответствующих спецвиз сообщили на сайте МВД европейской республики.

Воскресенье, 7 августа, стало вторым днем подряд, когда ни один беженец с Украины не получил спецвизу. Такое происходит впервые с 24 февраля. При этом в пятницу, 5 августа, представительство Чехии выдало 803 таких документа.

Сотрудники МВД европейской республики подчеркнули, что обычно в выходные дни беженцы с Украины получают меньше спецвиз по сравнению с объемом разрешений на временное проживание, выдаваемых в рабочие дни. Также в ведомстве отметили уменьшение числа заявок на этот документ за последние недели.

Начиная с 24 февраля Чехия выдала беженцам с Украины 407 528 специальных виз сроком на один год. Согласно данным МВД европейской республики, почти половину украинских беженцев в республике составляют дети, а три четверти взрослых просителей спецвиз — женщины.