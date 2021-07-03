Посольство Британии пожелало украинским футболистам отдохнуть в Крыму

Британское посольство в Киеве поддержало украинских футболистов перед матчем с Англией. В ведомстве отметили, что надеятся на поездку спортсменов в «украинский» Крым.

Такое пожелание опубликовали в официальном аккаунте посольства в Twitter.

В ведомстве напомнили, что последний раз сборные Украины и Англии встречались друг с другом в рамках турнира Евро-2012, который прошел в Донецке.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым», — сказано в публикации.

Матч между украинской и английской сборной пройдет в 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме. Он начался в 22:00 по московскому времени. Во время игры определится команда, которая попадет в полуфинал чемпионата.

Ранее 3 июля сборная Дании обыграла Чехию в четвертьфинала Евро-2020. Матч между сборными прошел в Баку и завершился со счетом 2:1.