Посольство Британии отреагировало на плакат с Джонсоном в женской одежде и цитатой Путина

В посольстве Великобритании в Москве видели плакат с премьер-министром Борисом Джонсоном в женской одежде, который разместили на соседнем от дипломатии здании. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы видели», — отреагировали в посольстве на соответствующий вопрос журналистов — и пригласили со своей стороны «посмотреть на радужный флаг, который мы подняли сегодня».

На юмористическом плакате с Джонсоном в женской одежде приводится переведенное на английский язык известное выражение президента Владимира Путина: «Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой».

Очевидно, это реакция на прозвучавшее накануне заявление британского премьер-министра о том, что Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков иронично заметил, что «старина Фрейд мечтал бы о таком объекте исследования». Сам Владимир Путин отметил, что заявление Джонсона не очень корректно, и напомнил, что Маргарет Тэтчер, будучи премьером Британии, начала военные действия с Аргентиной за Фолклендские острова.