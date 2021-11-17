Посольство Белоруссии в Бельгии опубликовало ошибочное заявление

Посольство Белоруссии в Брюсселе опубликовало заявление о поджоге здания дипмиссии. Однако спустя время это сообщение признали ошибочным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

Сообщение появилось 11 августа. Посольство признало свою ошибку и заявило, что сообщение распространилось по неизвестной причине, передал RT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на соблюдение прав журналистов в Белоруссии. Она подчеркнула, что посольство России в Минске постоянно обсуждает с властями страны вопросы работы в этой стране газеты «Комсомольская правда».