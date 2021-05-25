Посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины

Посольство Белоруссии в Украине отправило ноту протеста в Министерство иностранных дел страны. Причиной стала отмена авиасообщения с республикой.

«Белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине», — сообщили на сайте посольства Белоруссии в Украине.

В посольстве считают решение Украины «абсурдным», так как в 2016 году самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Киева в Минск, был возвращен в киевский аэропорт «Жуляны» под угрозой применения боевой авиации. На борту самолета находился гражданин Армении Армен Мартиросян, который был противником майдана. Тогда белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной.

От «авиационной блокады» Белоруссии со стороны Украины, считают в белорусском посольстве, ущерб понесут украинцы.

«Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Белоруссии в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона. Значительно возрастет и стоимость путешествий в Украину в связи с необходимостью использования для перелетов альтернативных аэропортов», — добавили в посольстве.

Ранее Украина решила полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией. Запрет начнет действовать с полуночи 26 мая. Кабмин Украины считает инцидент с самолетом компании Ryanair в Минске нарушением Конвенции о международной гражданской авиации