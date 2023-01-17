Мир 17 января 2023, 01:27 Посольства Украины уличили в вербовке наемников для участия в боевых действиях «Беларусь 1»: посольства Украины вербуют наемников для участия в боевых действиях РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские посольства занимаются вербовкой наемников в разных странах. Желающих получить деньги отправляют в зону боевых действий, сообщил телеканал «Беларусь 1».

«Украина — центр притяжения для тысяч наемников со всего мира. Националисты, расисты, радикалы, ультраправые — те, кто жаждет денег, и становятся членами украинского иностранного легиона. А вербуют „солдат удачи“ в посольствах Украины в разных странах», — заявили журналисты.

Реклама

В качестве примера они привели мужчину, которого задержали в Минске. Правоохранители выяснили, что наемника отправили в Белоруссию из посольства Украины в Тбилиси. Украинский посол Игорь Кизим должен был в Минске объяснить иностранцу, как ему попасть в «Грузинский легион», который сражается на Украине. Задержанным в Белоруссии оказался 36-летний грузин Георгий Зиракашвили. По данным телеканала, он решил поехать на Украину вслед за своими друзьями.

Реклама

«Вербовочные центры при своих посольствах Украина создала буквально через месяц после начала российской спецоперации. Был и ряд скандалов в Таджикистане, Греции, Сенегале и Австрии», — отметили журналисты.

Они добавили, МИД Украины распорядился разработать инструкции, как пройти вербовочный путь до поля боя.