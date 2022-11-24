Важное 24 ноября 2022, 15:25 Посольства Украины помогали вести отбор наемников для ВСУ за рубежом СК РФ: сотрудники посольств Украины помогали вести отбор наемников для ВСУ Ukrainian Joint Forces Operation Press Service

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Отбор наемников для ВСУ помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом, заявили в Следственном комитете РФ. Российские следователи зафиксировали участие в боевых действиях на стороне ВСУ около тысячи наемников из 54 стран мира.

Наиболее активными в этой части стали США, Великобритания, Канада, Франция, Швеция, Финляндия, Израиль, Польша, Литва и Грузия, отметили в Следственном комитете.

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В ведомстве обратили внимание, что на Украине легализовали прием на службу в ВСУ иностранцев и лиц без гражданства еще в 2016 году. По оценке следователей, это может быть свидетельством того, что украинское руководство планировало нападение на ЛНР и ДНР.

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Иностранные наемники, которые идут на службу в ВСУ, вступают в так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Им платят зарплату и предлагают оформить гражданство Украины в упрощенном порядке. Это направлено на увеличение численности ВСУ и легализацию наемничества, подчеркнули в СК.

Следователи также продолжают фиксировать продолжение оказания Западом военной помощи ВСУ, в частности приведения их к стандартам НАТО.

Инструктажем украинских военных занимались специалисты из Штатов, Великобритании, Канады и ряда других стран. Они учили их обращаться с иностранным оружием. При допросах пленных стало известно, что в составе ВСУ есть британцы и шведы, которые проводили обучение первой медицинской помощи, добавили в ведомстве.

В поставках оружия на Украину, по информации СК, задействованы не меньше 25 стран, 21 из них является членом НАТО.