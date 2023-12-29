Мир 29 декабря 2023, 07:21 Посол заявил об упразднении почти всех форматов контакта между ФРГ и Россией Посол Нечаев: отношения между Россией и Германией почти прекратились РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия и Германия заморозили или упразднили почти все форматы взаимодействия между собой. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Берлине Сергей Нечаев.

Он отметил, что заморозка отношений произошла из-за действий немецких властей.

Реклама

«Что касается текущих контактов, то почти все форматы взаимодействия упразднены либо заморожены по инициативе германской стороны», — указал посол.

Нечаев предположил, что в будущем Россия и Евросоюз смогут наладить взаимовыгодные отношения. По словам посла, многие немецкие компании покидают российский рынок с большой неохотой.

Ранее Минэкономики Германии сообщило о подготовке нового пакета санкций против России. Представитель ведомства сообщил, что Евросоюз предусмотрит любые возможности обхода экономических ограничений и исключит их.

Он напомнил, что немецкое руководство считает санкции эффективной мерой, от которой страна не собирается отказываться. Представитель Минэкономики подчеркнул, что хоть Россия и смогла найти покупателей нефти в Азии, Евросоюз продолжит вводить экономические ограничения.