Россия не потерпит убийства мирных людей и пыток российских военных на Украине. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передало РИА «Новости».

Дипломат заявил, что США и их союзники должны повлиять на Украину, чтобы она соблюдала международное гуманитарное право.

«Мы никогда не потерпим убийства мирных граждан, а равно убийства и пыток плененных российских солдат», — сказал Антонов.

Российский посол в Вашингтоне ранее заявил, что Украину накачали западным вооружением, когда Владимир Зеленский вдруг заговорил о намерении страны получить ядерное оружие. По словам Антонова, «смерть» Минских соглашений стала результатом националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима.

Антонов также заявлял о рисках прямого вооруженного противостояния между Россией и США, если Запад не прекратит поставлять Украине свое оружие. Он напомнил, что украинские власти не выполняли международные обязательства. Спецоперация на Украине стала результатом нежелания киевского режима остановить геноцид русскоязычного населения Донбасса, подчеркнул посол.