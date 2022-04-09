Украину переполняли западные вооружения, когда Владимир Зеленский вдруг заговорил о планах заполучить ядерное оружие. Об этом в интервью Newsweek заявил посол России в США Анатолий Антонов, передало РИА «Новости».

Посол заявил, что «смерть» Минских соглашений стала результатом безумного национализма и реваншистских замашек киевского режима. Украинские власти выбрали путь быстрой милитаризации, и натовские страны начали военное усвоение Украины.

«Она была переполнена западным вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах Киева приобрести ядерное оружие», — сказал Антонов.

Дипломат напомнил, что цель спецоперации РФ — это демилитаризация и денацификация Украины, а также снижение угрозы для самой России от Запада, использующего украинский бренд в борьбе с ней.

В Кремле ранее заявили, что Зеленский может приблизить завершение спецоперации на Украине. Для этого ему достаточно согласиться с условиями, выдвинутыми на переговорах.

Украинский президент ранее призвал использовать против России «санкционный коктейль Молотова».