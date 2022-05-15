Посол в Германии назвал бессмысленными попытки сломить Россию

Здравомыслящая часть властей Германии понимает, что бессмысленно пытаться сломить и изолировать Россию. С таким заявлением выступил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Здравомыслящая часть политического истеблишмента понимает, что нас сломить, как они хотели, быстро и резво не получится, нас вообще сломить не получится, политически изолировать нас невозможно», — сказал Нечаев в эфире «Соловьев Live».

По словам посла, политики Германии выступают в пользу скорейшего отказа от российских энергоносителей скорее из внутриполитических соображений. Также причиной может быть желание угодить англосаксонскому мейнстриму.

«Немцы понимают: если перестанет идти газ, подорожает все, будет холодно. Я думаю, что здравомыслящие политики понимают, что рисковать есть чем, и населению это совершенно не нужно», — заключил Нечаев.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти решили изолировать РФ, сделав акцент на ослаблении страны. Он пояснил, что США заинтересованы в том, чтобы в Европе сохранялся очаг нестабильности.