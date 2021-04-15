Посол в Берлине призвал Запад подумать о ядерном статусе Украины

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил о необходимости западным странам подумать о возращении стране статуса ядерной державы, написал «ПолитЭксперт».

Спустя некоторое время в своем Twitter-аккаунте он писал, что Киеву нужна военная поддержка со стороны Германии. Дипломат потребовал как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что власти Украины имеют искаженный взгляд на Запад. Он усомнился в перспективе вступления страны в Европейский союз.