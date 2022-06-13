Посол Украины заявил, что беженцам не рады в Германии

Многие украинские беженцы уезжают из Германии, потому что там им не рады. Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил в интервью немецкой газете Bild.

Посол Украины раскритиковал культуру гостеприимства в Германии. По его словам, там не рады беженцам с Украины.

«Большинство украинцев возвращаются. Из этой страны уезжает больше людей, чем приезжает», — сказал Мельник.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн не согласился с послом Украины. По его словам, в Баварии украинские беженцы в целом чувствуют себя комфортно.

«В последние несколько недель я неоднократно говорил с украинскими беженцами, многими женщинами и детьми. Они настроены позитивно и удивлены тем, насколько хорошо их принимают», — сказал Херманн.

Мельник также выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Киев и поддержит вступление Украины в ЕС.

«Канцлер сам сказал, что ему не нужны возможности для фотосессии. Селфи в Киеве нам тоже не нужны, но мои соотечественники надеются, что канцлер приедет в Киев с четкой приверженностью членству [Украины] в ЕС», — сказал посол.

СМИ писали, что Шольц планирует посетить Киев 16 июня, но власти ФРГ пока не подтвердили эту информацию.