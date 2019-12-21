Посол Украины в США заподозрил россиян из ООН в агентуре

В секретариате ООН работают 200-300 граждан России и тайно влияют на работу международной организации. По словам Ельченко, эти люди работают на постпредство, либо на спецслужбы.

«Я вообще считаю, что это агентурная сеть», — отметил дипломат.

Время от времени таких представителей ООН удается «отловить», рассказал посол. После этого «агентов» просят вернуться на родину.

Россия имеет большой авторитет и влияние в ООН, считает Ельченко. «Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится», — добавил он. Но в любом случае все страны с пророссийскими взглядами полностью зависимы от Москвы. К ним можно отнести Мьянму, Камбоджу, Бурунди, Судан, Венесуэлу, Кубу и Никарагуа. Эти государства по разным причинам зависимы от РФ: нужны поставки оружия, списание долгов или российские вливания, без которых экономика не будет работать. Всего украинец насчитал 20-23 таких стран.

Ельченко получил пост посла Украины в США 19 декабря. На эту должность его назначил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее дипломат работал постоянным представителем Украины при ООН, а до этого — послом Украины в России.