Посол Украины в Сербии захотел раздавить Россию изоляцией

Международному сообществу необходимо объединиться и сделать своей целью развал России. Страну необходимо изолировать с помощью введения ограничительных мер, что способствует распаду государства. Такое заявление сделал посол Украины в Сербии Александр Александрович.

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Он опубликовал статью под названием «Единственный способ справиться с Россией» на портале Цензор.нет. Согласно его тексту, с российской стороной нельзя договориться цивилизованным способом и все подобные попытки обречены на провал. Эти слова Александрович объяснил тем, что такие шаги «противоречат установкам кремлевского режима».

«Наши действия должны стать наступательными и иметь за сознательную конечную цель распад Российской Федерации. Это — единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран», — сказал украинский посол.

Дипломат добавил, что для развала страны не нужны будут военные действия. Россию нужно просто изолировать от мира «реальными экономическими санкциями».