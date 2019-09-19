  • Посол Украины в Сербии захотел раздавить Россию изоляцией

    19 сентября 2019, 17:04

    Дарья Бунякова

    Международному сообществу необходимо объединиться и сделать своей целью развал России. Страну необходимо изолировать с помощью введения ограничительных мер, что способствует распаду государства. Такое заявление сделал посол Украины в Сербии Александр Александрович.
    Посол Украины в Сербии захотел раздавить Россию изоляцией

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    Он опубликовал статью под названием «Единственный способ справиться с Россией» на портале Цензор.нет. Согласно его тексту, с российской стороной нельзя договориться цивилизованным способом и все подобные попытки обречены на провал. Эти слова Александрович объяснил тем, что такие шаги «противоречат установкам кремлевского режима».

    «Наши действия должны стать наступательными и иметь за сознательную конечную цель распад Российской Федерации. Это — единственное эффективное долгосрочное решение, от которого выиграет подавляющее большинство стран», — сказал украинский посол.

    Дипломат добавил, что для развала страны не нужны будут военные действия. Россию нужно просто изолировать от мира «реальными экономическими санкциями».