Мир 26 марта 2023, 05:33 Посол Украины в Лондоне потребовал от британцев принимать больше украинских беженцев Посол Украины Пристайко: украинским беженцам требуется помощь британцев РИА «Новости»

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Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко обратился к британцам с требованием принимать больше украинских беженцев, нуждающимся в помощи. Обращение дипломата привел телеканал ITV.

Выступление украинского посла приурочено к годовщине запуска программы «Дома для Украины». Дипломат поблагодарил жителей Соединенного королевства за то, что они «плечом к плечу» стоят с Украиной. Пристайко призвал британцев давать пристанище большему числу беженцев, так как им «все еще нужна помощь».

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Программа «Дома для Украины» начала работу в марте прошлого года. Она позволила частным лицам, организациям и общественным группам предоставлять украинским беженцам временное и бесплатное жилье, за что британцы получали компенсацию от государства.

Власти Британии постепенно сворачивают программу, все больше украинских беженцев остается без жилья. По некоторым данным, в 2023 году число бездомных может достичь 50 тысяч человек.

Украинские беженцы, поверившие в британскую программу «Дома для Украины», столкнулись с бумажной волокитой и «запутанными правилами», написала украинский обозреватель Мария Чаплия. Тысячи беженцев из Украины полагали, что направляются в сливки Европы. Вместо этого украинцы оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии.