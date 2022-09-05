Посол Украины в Казахстане извинился за призыв к убийству русских

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Общество
06 сентября 2022, 04:58
Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»
Общество
06 сентября 2022, 04:53
Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год
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Спецоперация
06 сентября 2022, 04:33
ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области
Мир
06 сентября 2022, 04:19
Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле
Мир
06 сентября 2022, 04:12
Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма
Деньги
06 сентября 2022, 03:59
Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля
Происшествия
06 сентября 2022, 03:55
Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов
Происшествия
06 сентября 2022, 03:36
Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае
Общество
06 сентября 2022, 03:21
Россия вышла из Соглашения об облегченном посещении Курил бывшими жителями-японцами