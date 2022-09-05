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Посол Украины в Казахстане извинился за призыв к убийству русских

Посол Украины в Казахстане Врублевский извинился за призыв к убийству русских

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Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский извинился за недопустимые высказывания о русских. Об этом сообщил на брифинге представитель МИД страны Айбек Смадияров.

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«Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния», — процитировало дипломата РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появилось видео, где Врублевский публично призывал к убийству русских. Он заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских и «чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». Председатель СК России поручил дать высказыванию юридическую оценку.

МИД Казахстана вызвал Врублевского в ведомство и выразил протест. Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД объявить посла персоной нон грата.

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Украина

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