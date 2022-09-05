Мир 05 сентября 2022, 14:56 Поделиться Telegram

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Viber Посол Украины в Казахстане извинился за призыв к убийству русских Посол Украины в Казахстане Врублевский извинился за призыв к убийству русских РИА «Новости»

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Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский извинился за недопустимые высказывания о русских. Об этом сообщил на брифинге представитель МИД страны Айбек Смадияров.

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«Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния», — процитировало дипломата РИА «Новости».

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