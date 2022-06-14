Посол Украины в ФРГ усомнился в солидарности Германии с его страной

В первом квартале 2022 года Германия потратила рекордную сумму на закупку российского газа. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в Twitter задался вопросом, не говорит ли это о двуличии властей европейской страны.

«Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?» — написал он.

Поводом для этого поста Мельника стала недавняя публикация Die Welt. Авторы материала опубликовали данные Федерального статистического управления о поставках энергоносителей из России. Согласно им, в начале 2022 года Германия потратила на эти закупки максимальную сумму — 15,8 миллиарда евро.

Мельник регулярно позволяет себе резкие высказывания в адрес властей ФРГ. В начале июня он назвал позором неторопливую работу немецкого правительства. Это высказывание связано с тем, что ФРГ не так быстро отправляет оружие для ВСУ, как это делают другие европейские страны вроде Испании.

Также он нелицеприятно высказывался и о канцлере Германии Олафе Шольце, назвав его «ливерной колбасой» из-за отказа приехать на Украину.