Посол Украины в ФРГ: о капитуляции речи нет

Власти Украины готовы к переговорам с Россией, но о капитуляции речи нет, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров, «чтобы остановить гибель людей».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными.