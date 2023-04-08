Мир 08 апреля 2023, 12:24 Посол Украины в Болгарии записала видеообращение в домашнем халате Посол Украины в Болгарии Илащук записала официальное видеообращение в халате Соцсети

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Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук попала в очередной скандал, записав видеообращение для официальной страницы дипмиссии в соцсетях в ярком халате. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

После того, как на это обратил внимание журналист украинского издания, ролик был удален. Вместо него появился другой, где Илащук одета по протоколу — в пиджак и блузку. Посольство никак не объяснило случившееся.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олесю Илащук послом в Болгарии в декабре прошлого года. До этого она называла себя клиническим психологом, сексологом-консультантом и гештальт-терапевтом. Министерство иностранных дел Украины объяснило назначение Илащук наличием у нее образования регионоведа и знанием английского языка.