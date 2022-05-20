Посол Украины в Берлине рассказал, когда страна может вступить в НАТО

НАТО пока не может сделать Украину членом Альянса. Ее могут принять после окончания боевых действий в стране. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Украина может стать членом НАТО не „в разгар войны“, но, возможно, сразу после», — сказал он.

Причины такого заявления пока не уточняются.

Ранее желание вступить в Альянс выразили Швеция и Финляндия. Западные страны в основном высказались в поддержку их решения. Против такого расширения НАТО выступили Турция и Италия. СМИ считают, что эти страны постараются выторговать у блока выгодные для себя условия.

Однако Турция могла не поддержать решение Швеции и Финляндии стать частью НАТО по другим причинам. Обозреватель CNN Дэвид Андельман отметил, что президент Рейджеп Эрдоган является одним из «полезных друзей» российского лидера Владимира Путина. Также журналист сказал, что такое решение может грозить Турции исключением из Североатлантического альянса.