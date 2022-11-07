Посол Украины упрекнул папу римского в невнимательном чтении Достоевского | 360°

Мир 07 ноября 2022, 16:16 Посол Украины упрекнул папу римского в невнимательном чтении Достоевского Посол Украины Маркарова: папа римский невнимательно читал Достоевского Википедия

Читать 360tv в

Посол Украины в США Оксана Маркарова выступила с критикой в адрес папы римского Франциска. Дипломат обвинила понтифика в невнимательном прочтении книг Федора Достоевского. Недовольство она высказала на своей странице в соцсетях, сообщило ИА Nation News.

«Папа римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского», — заметила Маркарова.

Реклама

По мнению украинского посла, произведения российских писателей и поэтов, в том числе Александра Пушкина, Александра Куприна и Михаила Булгакова, показывают, что в России «гуманизмом не пахло».

Реклама

Ранее Франциск заявил о своей высокой оценке российского гуманизма. Понтифик отметил, что также очень ценит русский народ. Папа римский отдельно обратил внимание на творчество Достоевского и высказал уверенность, что писатель до сих пор вдохновляет всех на христианство.

Кроме того, Франциск заявил, что любит и русский, и украинский народы. По его словам, Святой престол тоже прикладывает усилия для мирного разрешения кризиса на Украине.