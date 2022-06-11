Посол Украины сообщил об антизападных настроениях в Турции

Половина жителей Турции уверены, что причиной нынешнего конфликта на Украине являются действия США и НАТО. Об этом в эфире украинского «Радио НВ» сообщил украинский посол в Анкаре Василий Боднар.

«Если вы спросите у них о причине конфликтной ситуации, то 50% назовут виновниками НАТО и США», — заявил дипломат.

Также Боднар рассказал о разговорах о том, что это Украина находится на защите НАТО, а не наоборот.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что нынешняя европейская система безопасности терпит крах. Помимо этого, Эрдоган уличил пять европейских стран в пособничестве терроризму. По его словам, среди них Нидерланды, Финляндия, Швеция, Германия и Франция.

США и союзники по НАТО с начала спецоперации снабжают Украину техникой для боевых действий. Россия не раз подчеркивала, что таким образом Запад способствует затягиванию конфликта на Украине.