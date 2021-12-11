Посол Украины призвал не ждать помощи от нового канцлера Германии

Новый глава правительства Германии Олаф Шольц не намерен предоставлять Украине дополнительные вооружения. Он сохранит позицию, которую немецкие власти придерживались последние годы. Об этом в интервью изданию ZN заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Он пояснил, что как в прошлый раз дипломатический корпус правительства Германии никак не объяснил свое поведение. Так они поступили и в этот раз, при новом главе правительства.

«Неформально же были переданы сигналы о том, что подобное вооружение потенциально может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии разграничения, привести к более масштабным столкновениям», — пояснил Мельник.

Дипломат отметил, что власти Украины не теряют надежды, на то что Германия поменяет свою позицию Он отметил, что Киев просит оружие не для нападения, а для защиты, но пока ответа от официального Берлина нет.