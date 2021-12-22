Посол Украины пожаловался на безразличие Германии

Немецкие власти с безразличием относятся к проблемам Киева в кулуарных беседах дипломатов. Об этом в разговоре с «Ukrainian Prism» посетовал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он отметил, что Германия, возможно, по праву является великой культурной нацией. Этот фактор, по его мнению, позволяет немцам игнорировать просьбы в свой адрес от других стран, в том числе и Украины.

«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой», — рассказал посол.

Мельник признался, что остался разочарован политикой нового канцлера Германии Олафе Шольца. По его словам, Украина может не получить от Германии никакого вооружения.

Мельник предположил, что передача Киеву оборонительного оружия позволила бы немцам укрепить свою посредническую миссию.

Ранее посол призвал Киев не ждать помощи от нового канцлера Германии.