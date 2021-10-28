Посол Украины попросил Берлин «поставить Москву на место»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил возмущение реакцией ФРГ на использование военными его страны беспилотника Bayraktar в бою в Донбассе. О причинах его недовольства написало РИА «Новости».

Украинскому дипломату не понравился ответ его коллеги из ФРГ Андреа Зассе. Она заявила, что Германия осознает действия Украины и знает о применении дрона, но осуждает обе стороны конфликта в его использовании. Зассе напомнила, что такие аппараты согласно Минским соглашениям могут использовать только наблюдатели ОБСЕ.

Изданию Bild Мельник ответил, что Киев решительно не поддерживает немецкий МИД в этом высказывании, и добавил, что Украины имеет право обороняться по закону.

Также украинский посол подчеркнул, что вместо того, чтобы выражать обеспокоенность, Берлин мог бы «удвоить посреднические усилия», организовать встречу в «нормандском» формате и «поставить Москву на место».

Генеральный штаб Украины впервые применил дрон Bayraktar в бою 26 октября. Видеозапись, на которой можно наблюдать его удар, появилась на странице ведомства в Facebook.