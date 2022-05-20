Посол Украины обвинил Шольца в затягивании поставок оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с новыми обвинениями в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. На сей раз поводом стала его нерешительность в вопросе передачи вооружения Украине. Об этом написала газета Welt.

«У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет [поставлять вооружение Украине]», — сказал Мельник журналистам.

Мельник признался, что у него складывается впечатление, будто Германия тянет время и ожидает перемирия.

«Тогда давление со стороны Германии исчезнет ​​и отпадет необходимость в смелых решениях», — заметил посол.

Пока не поставлены обещанные танки Gepard, Leopard 1, БМП Marder, добавил Мельник. Не состоялся и объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении.

Ранее посол Украины в Германии презрительно отозвался о Шольце после того, как тот отказался от поездки на Украину, пояснив, что там не захотели принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Мельник ответил, что изображать «обиженную ливерную колбасу» — не по-государственному. Впоследствии посол не стал извиняться за это оскорбление.