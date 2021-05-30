Посол Украины найден мертвым в отеле в Таиланде

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта скончался в отеле на острове Ко-Липе. Сын дипломата заявил, что перед смертью отец жаловался на симптомы отравления.

Тело 44-летнего дипломата нашли рано утром 30 мая. Прибывшие полицейские не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти, сообщило Associated Press.

Правоохранители опросили сына Бешты. По его словам, накануне тот чувствовал себя нормально, но в воскресенье проснулся в 04:30 и пожаловался на ухудшение самочувствия. Его тошнило. Налицо были симптомы отравления. Потом он потерял сознание.

Тело дипломата направили на вскрытие в одну из больниц Таиланда, а после доставили в полицейский госпиталь. По предварительной версии полиции, возможной причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ.

Бешта был назначен на пост посла Украины в Таиланда в январе 2016 года.

В минувшую пятницу, 28 мая, на курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Он утонул во время дайвинга на курорте Дахаб. Спасатели подняли тело экс-главы СВР на поверхность воды уже без признаков жизни. Его пытались реанимировать, но безуспешно.