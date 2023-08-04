Мир 04 августа 2023, 07:36 Посол указал на попытку США занизить значимость саммита Россия — Африка Посол Антонов сообщил о стремлении США занизить значимость саммита Россия — Африка Пресс-служба Кремля

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Власти США пытаются намеренно занизить значимость прошедшего саммита Россия — Африка. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба дипломатической миссии.

По его словам, американские власти стараются нанести России стратегическое поражение, в том числе и в сфере экономики.

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«Именно этим можно объяснить попытки США сначала сорвать проведение саммита, а теперь и снизить значимость его проведения. Но в Белом доме до сих пор в шоке от намерения Владимира Путина передать зерно африканским странам на безвозмездной основе», — подчеркнул Антонов.

Также посол подчеркнул, что России всегда готова развивать всестороннее сотрудничество с партнерами, в том числе в торговле, образовании и энергетике.

«Такая позиция идет в противовес с отношением неоколониальных практик Запада, неспособных выстроить равноправные отношения с Африкой», — добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что важно трансформировать доверие между Россией с Африкой в полноценное экономическое сотрудничество.