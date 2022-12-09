Мир 09 декабря 2022, 09:48 Посол указал на особую роль России в мировой безопасности Посол Антонов заявил, что Россия серьезно относится к статусу ядерной державы РИА «Новости»

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Россия с полной серьезностью относится к своему статусу ведущей ядерной державы и делает все для поддержания мировой безопасности и стабильности. Об этом изданию Newsweek заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Россия очень серьезно относится к своей ответственности в качестве ведущей ядерной державы по поддержанию глобальной стабильности и безопасности, в числе по предотвращению конфликтов», — сказал он.

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Антонов подчеркнул, что российские власти «не размахивают» ядерным оружием, как бритвой, рассматривая его лишь в качестве сдерживающего фактора.

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«Сами США чем-то отличаются от нас? Россия не размещает собственное ядерное оружие на территории других государств, как это делают они», — добавил дипломат.

Посол указал, что классическое сдерживание ядерным фактором помогает предотвращению эскалации в мировой геополитической обстановке.

«В интересах всего мира, чтобы этот механизм работал и дальше, США не нужно нагнетать ситуацию необоснованными обвинениями», — заключил Антонов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в мире увеличивается вероятность угрозы ядерной войны.