Посол Турции во Франции ответит за хамство Реджепа Эрдогана

Послу придется объясняться за сегодняшнее высказывание Эрдогана, когда президент Турции заявил, что Макрону «не помешает провериться у врачей на предмет „смерти его собственного мозга“».

В Елисейском дворце такое заявление расценили как оскорбление.

Эрдоган своей фразой припомнил французскому лидеру его недавнее высказывание, когда он заявил, что Европа находится на краю пропасти. Политик сравнил ситуацию в Североатлантическом альянсе со смертью мозга НАТО.

Французский лидер таким образом отреагировал на происходящее в Сирии. По мнению Эммануэля Макрона, «агрессивные шаги Турции» ударили по интересам его страны.