Посол Турции прокомментировал сирийские договоренности Анкары с Россией и США

По мнению посла, сотрудничество с Москвой и договоренность с Вашингтоном нельзя считать альтернативами.

«На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США (…) дополняют друг друга», — отметил Мехмет Самсар.

Он также добавил, что Турция одна из трех стран, которые гарантируют налаживание ситуации в Сирии. Диалог Турции, России и Сирии проходит в рамках астанинского формата.

«Я верю, что мы сохраним этот дух сотрудничества и в следующих процессах и продолжим вносить вклад в достижение политического урегулирования в Сирии», — подчеркнул дипломат.