Посол Турции прокомментировал сирийские договоренности Анкары с Россией и США
Посол Турции в Москве Мехмет Самсар отметил, что соглашения Анкары с Россией и США по Сирии дополняют друг друга, сообщило РИА ФАН.
По мнению посла, сотрудничество с Москвой и договоренность с Вашингтоном нельзя считать альтернативами.
«На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США (…) дополняют друг друга», — отметил Мехмет Самсар.
Он также добавил, что Турция одна из трех стран, которые гарантируют налаживание ситуации в Сирии. Диалог Турции, России и Сирии проходит в рамках астанинского формата.
«Я верю, что мы сохраним этот дух сотрудничества и в следующих процессах и продолжим вносить вклад в достижение политического урегулирования в Сирии», — подчеркнул дипломат.