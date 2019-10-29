  • Посол Турции прокомментировал сирийские договоренности Анкары с Россией и США

    29 октября 2019, 12:00

    Ольга Ситникова

    Посол Турции в Москве Мехмет Самсар отметил, что соглашения Анкары с Россией и США по Сирии дополняют друг друга, сообщило РИА ФАН.

    По мнению посла, сотрудничество с Москвой и договоренность с Вашингтоном нельзя считать альтернативами.

    «На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США (…) дополняют друг друга», — отметил Мехмет Самсар.

    Он также добавил, что Турция одна из трех стран, которые гарантируют налаживание ситуации в Сирии. Диалог Турции, России и Сирии проходит в рамках астанинского формата.

    «Я верю, что мы сохраним этот дух сотрудничества и в следующих процессах и продолжим вносить вклад в достижение политического урегулирования в Сирии», — подчеркнул дипломат.