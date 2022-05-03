Посол Тараров сообщил, что Запад требует от Африки осудить Россию

Запад оказывает серьезное воздействие на государства Африки. требуя осудить действия России на Украине. При этом доходит до угроз, что аморально. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» посол РФ в Анголе Владимир Тараров.

«Я знаю, что на них (на Анголу) оказывается чрезвычайное давление со стороны западных стран, которые призывают их осудить Россию. Но они подчеркнуто ведут себя так, говоря, что мы будем содействовать установлению мира, мы будем содействовать всеми силами, чтобы были достигнуты договоренности между сторонами», — сказал дипломат.

Он отметил, что в своих требованиях Запад зачастую доходит до угроз. По мнению Тарарова, это аморально.

«Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, еще раз подчеркну, аморален. Страны (Африки) едва сдерживаются, чтобы противостоять». — заявил посол.

Он также напомнил, что в ходе голосования по резолюции о приостановке работы России в Совете ООН по правам человека большинство стран Африки воздержались от голосования. По мнению Тарарова, это говорит о том, что страны не поддержали антироссийскую резолюцию, хотя и не рискнули проголосовать против, поскольку «давление было чрезвычайным».

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия лишалась права голоса и права выступления в СПЧ ООН. Причиной стала ситуация вокруг Украины. За проголосовали 93 государства. Еще 24 высказались против, а 58 — воздержались. Документ подготовили несколько западных стран, в том числе США, Украина и Латвия.

В результате РФ объявила, что досрочно складывает свои полномочия в СПЧ.