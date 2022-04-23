Посол Степанов ответил на попытку Запада очернить историю России

Попытки Запада очернить Россию обусловлены желанием замаскировать свои собственные грехи и избавиться от чувства вины за темное прошлое. Посол РФ в Канаде Олег Степанов объяснил причины демонизации РФ.

Дипломат прокомментировал статью канадской газеты, в которой советских солдат времен Великой Отечественной войны и принимающие участие в спецоперации России на Украине силы обвинили в жестоком обращении с мирными жителями. Мнение Степанова привело РИА «Новости».

«Мы понимаем, что на философском уровне очернение России проистекает не просто из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны. Оно глубоко укоренилось в самых дальних уголках западной души», — заявил Степанов.

Он заметил, что каждое обвинение РФ в военных преступлениях — стремление Запада «скрыть собственные грехи и освободиться от груза вины за свое темное прошлое».

«Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале», — подчеркнул посол.

Дипломат напомнил, что ложь о Красной армии распространяли нацистская пропаганда Геббельса, американская военная разведка и ЦРУ. Подобные тезисы стали частью информационно-психологических операций пропагандистской политики, направленной на «дегуманизацию и демонизацию РФ».

Непосредственно в России знают, что подобные обвинения являются недостоверной информацией, равно как и попытки перенести их на новые реалии.

«Русский солдат не просто сокрушил нацизм, но, победив, сохранил человечность и гуманизм. Он нашел в себе силу простить непростительные преступления, совершенные Германией и другими странами, которые к ней примкнули, примириться в благородном стремлении не допустить повторения мировых войн», — резюмировал дипломат.