Посол США выразил надежду, что доживет до нормальных отношений с Россией

США и Россия когда-нибудь возобновят нормальные отношения. Может быть, не скоро, но это обязательно произойдет. Об этом американский посол в РФ Джон Салливан заявил в интервью «Новой газете».

Салливан признался, что не мастер предсказаний, но в одном своем пророчестве он уверен.

«Это и не предсказание, я это просто знаю. В конце концов русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения», — заявил дипломат.

Посол США добавил, что отношения между странами, возможно, нормализуются не в этом году и даже не в следующем. Но он убежден, что когда-нибудь это случится.

«Это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», — сказал он.

Салливан также сообщил, что США пока не собираются закрывать свое посольство в Москве. По его словам, отзывать его с должности посла президент США Джо Байден пока тоже не намерен. А иметь в России свое диппредставительство для США очень важно, отметил он. Кроме того, Салливан выразил надежду, что между странами возобновятся переговоры по безопасности.

В Совете Федерации ранее не исключили полного разрыва отношений с США.